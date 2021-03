L'Oldsmobile du "Gendarme de Saint-Tropez" est à vendre

publié le 29/03/2021 à 20:36

Malgré ses 108.500 kilomètres au compteur, le coupé cabriolet mythique roule toujours. L'Oldsmobile F-85 Cutlass de 1963 qui apparaît à la fin du film Le Gendarme de Saint-Tropez est à vendre sur leboncoin.

Repeinte en bleu clair, la fameuse automobile reste "saine, mécanique révisée et superbe sonorité", selon l'annonce du garage AMG Sport de Grigny en Rhône-Alpes, rapportée par Le Parisien. Interrogé par le quotidien, le gérant assure qu'il s'agit d'"un modèle rare avec un moteur V8 en aluminium et non en fonte et des trains avant et arrière articulés".

La voiture est vendue avec les papiers au nom de la société de production en charge du film. La plaque d'immatriculation est elle aussi restée authentique. Si vous voulez vous offrir cette Oldsmobile collector, il vous faudra débourser 28.500 euros.