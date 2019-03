Comment les animaux s'adaptent face aux menaces de l'homme !

publié le 21/12/2018 à 13:00

Entre 1970 et 2014, la Terre a vu ses populations de vertébrés sauvages décliner de 60%, selon le 12e rapport "Planète vivant" du Fonds mondial pour la nature (WWF) publié il y a quelques semaines. En cause notamment, la déforestation, le braconnage, les dérèglements climatiques… Il arrive aussi que des espèces évoluent de façon à s’adapter à ces menaces comme les éléphants qui de plus en plus naissent sans défense… Avec le naturaliste Marc Giraud on découvre les stratégies adaptatives des animaux.



Big-Five

