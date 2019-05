publié le 08/05/2019 à 10:53

Le message est clair : on ne gère pas les enfants comme du bétail ! À Crêt-en-Belledonne, commune de l'Isère, des parents d'élèves ont fait venir une soixantaine de moutons dans la cour d'une école primaire pour protester contre la fermeture d’une classe annoncée par l’inspection académique pour la rentrée prochaine.



L'image est étonnante, un troupeau de 65 moutons a fait son entrée dans la cour de l’école primaire, sous les cris des enfants. "On n'est pas des moutons !", scandent les élèves. Gaëlle Lavalle, la responsable des parents d'élèves prend le micro : "Monsieur le Maire, on voudrait que vous procédiez ce matin, à l'inscription de 15 moutons à l'école de Crêt-en-Belledonne puisque pour l'éducation, il n'y a que les chiffres qui comptent. Nous on veut garder notre classe donc inscrivez nos moutons", a-t-elle lancé.

"Je crois que pour les effectifs on est bon, donc maintenant on va aller voir madame la directrice d'académie pour faire valoir nos droits", a ajouté la responsable des parents d'élèves.