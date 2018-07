publié le 26/04/2016 à 17:17

Qui est la Joconde ? Que se cache-t-il derrière son sourire ? 500 ans après sa création par Leonard de Vinci, son mystère n'a toujours pas été élucidé. Parmi toutes les interrogations qu'elle suscite, celle qui consiste à se demander s'il s'agit d'une femme ou d'un homme est récurrente. Un chercheur italien aurait trouvé la réponse : elle serait un peu des deux. L'historien de l'art Silvano Vinceti affirme que Leonard de Vinci se serait inspiré de deux visages : celui d'une femme, Lisa Gherardini, dite Mona Lisa et celui d'un homme, Giacomo Caprotti, dit Salai, l'un des élèves du maître, qui aurait aussi été son amant.



"Après une recherche extrêmement longue, mêlant méthodes historiques et les plus avancées des techniques, nous avons finalement percé un mystère: l'identité de La Joconde [...] Il y a une preuve irréfutable de cela : grâce au passage à l'infrarouge de la première couche de La Joconde, qui est au Louvre", explique le spécialiste.

Leonard de Vinci s'intéressait à l'androgynie

Les travaux du chercheur et son équipe l'ont conduit à découvrir que sous la couche de peinture, un autre portrait où le personnage ne sourit pas apparaît. "Nous avons superposé tous les détails des peintures de Léonard de Vinci dans lesquelles il a pris pour modèle Salai. Certains de ces détails correspondent exactement à ceux du portrait de Mona Lisa. Donc il a utilisé deux modèles. Puis il a ajouté des détails sortis de son imagination", détaille Silvano Vinceti.

Mais l'historien doit encore convaincre la communauté scientifique et notamment les experts du Louvre, où le tableau est exposé. Silvano Vinceti avait déjà affirmé cette hypothèse en 2011, avec d'autres chercheurs. Selon le chercheur, cette association des deux visages correspondrait à un long questionnement du maître de la Renaissance sur l'androgynie. "Pour Leonardo, la personne parfaite est un homme et une femme dans un même corps".