Elsa, jeune bretonne, va sillonner les routes du monde avec son chien Olaf

publié le 06/06/2019 à 04:05

C'est l'histoire d'Elsa, une jeune femme forte et déterminée, et de son fidèle compagnon Olaf. Mais il ne s'agit pas du célèbre conte de Disney. Cette histoire est on ne peut plus réelle. Elsa est une jeune bretonne de 26 ans qui a décidé de tenter un pari fou en compagnie de son chien Olaf, un croisé cocker épagneul : sillonner les routes du monde entier, en voiture.



Samedi 8 juin, elle quittera sa ville de Fougères (Ille-et-Vilaine) au volant de sa Dacia Break, pour partir à l'aventure pendant un an et demi. Au programme, une première étape concernera la traversée de tous les pays d'Europe, rapporte 20 Minutes. Elsa et Olaf commenceront leur tournée de l'Europe par l'Allemagne, puis se dirigeront vers l'Autriche et la Slovénie. Cette première étape précédera les tours de l'Amérique puis de l'Asie.

Ancienne patineuse artistique de niveau national, puis entraîneur à Montpellier, la jeune femme a longtemps souffert de troubles du comportement alimentaire. "J'ai toujours eu la bougeotte et en me retrouvant entre quatre murs à l'hôpital, je me suis sentie étouffer", explique-t-elle au quotidien.

Olaf, son chien, a également joué un grand rôle pour Elsa car il lui a sauvé la vie "plus d'une fois". "Lors d’une randonnée, je me suis effondrée et il a eu le réflexe d’aller au camping à côté et d’aboyer pour que les gens viennent m’aider. Et dès que j’étais en hypokaliémie (baisse de concentration de potassium dans le sang), il le sentait et son comportement changeait", détaille-t-elle.

Un périple à 10.000 euros

Sur son blog, la jeune femme, qui se surnomme "la reine des rêves", y détaille notamment sa feuille de route, les formalités administratifs, les coûts du voyage, ainsi que toute la préparation nécessaire pour réaliser cet incroyable challenge. Et ça n'a pas été de tout repos. Entre les différents vaccins et traitements, et les certificats de bonne santé à faire tous les 8 ou 21 jours, la préparation du périple a été un véritable parcours du combattant.



Au total, sur un budget d'environ 10.000 euros, la moitié a dû être déboursée seulement pour Olaf. Elsa a également achetée un break aménageable pour pouvoir vivre au mieux son aventure.



Pour le moment, la future voyageuse ne sait pas quand ils rentreront en France. "Ce n'est pas un voyage à durée déterminée (...) Dans la société actuelle, tout doit être calé. Moi, au contraire, je voyage pour avoir une vraie liberté", déclare-t-elle, à quelques jours du départ.