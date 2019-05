publié le 29/05/2019 à 21:33

Pour voyager à bas coût, il faut désormais voyager léger, et plus seulement sur les compagnies low cost. Depuis quelques années, le bagage en soute est devenu une option payante pour 50% des compagnies aériennes, qui traquent les valises qui dépassent les limites de poids autorisés.



Parce que leurs bagages pesaient "4 ou 5 kilos de plus" que les 23 kg prévus par leur compagnie, des voyageurs ont payé 45 euros supplémentaires, "si vous voyager loin vous partez pas en train (..) on est prisonnier des compagnies aériennes", explique l'un d'entre-eux. "On part sur un prix d'appel et après on met des options qui se rajoutent, ce qui fait qu'il faut bien comparer sur les différentes compagnies par rapport à ces options payantes", ajoute un autre passager.

Inspiré par le modèle low cost, de grandes compagnies ont franchi le pas : Air France, British Airways, Iberia, Lufthansa proposent désormais cette option payante. Un business lucratif, puisqu'en 2014, les frais de bagages rapportaient 12 milliards d'euros aux compagnies, ce chiffre est passé à 25,2 milliards l'année dernière, soit plus du double.

La concurrence fait baisser les prix et augmenter les services

En moyenne, un bagage en soute coûte 46 euros, mais le client ne serait pas forcément perdant. Fahny Mahjoub, responsable gestion de la recette pour le long courrier Air France- KLM, explique que ces frais supplémentaires peuvent influer sur le prix des billets : " Sur les destinations soleil, type Fort de France, Pointe-à-Pitre, y'a 2-3 ans à un tarif promotionnel en basse saison, ça descendait rarement sous les 450 euros, aujourd'hui on peut descendre à 320 euros, même une fois à 298 euros."



Des billets vendus moins cher pour tenter de contrer les compagnies low cost. Mais cette guerre des prix a un coût. Les bagages, les repas, les casques.... tout devient payant.

Guy Raffour, fondateur du cabinet Raffour Interactif spécialisé dans le tourisme et l'e-tourisme, l'explique : "Pour lutter entre-eux, tous ces transporteurs" vont rendre leurs services "plus ou moins payants".



Ces services payants en option rapportent de plus en plus aux compagnies. Ils ont permis d'engranger 22 milliards d'euros en 2010, et 92 milliards d'euros l'année dernière.