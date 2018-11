publié le 09/11/2018 à 12:03

À l'occasion des cent ans de l'Armistice du 11 novembre, Paris Match publie un hors-série consacré aux souvenirs de la Grande Guerre. Le magazine s'intéresse notamment à ces lettres envoyées pendant le conflit.



Les chiffres sont impressionnants : en 4 ans de conflit, 10 milliards de lettres ont été échangées. Chaque combattant aura écrit ou reçu 1.000 lettres et chaque jour, ce sont entre 1 et 5 millions d'enveloppes qui auront transité de part et d'autre du pays.

Des mots d'amour notamment, au milieu du chaos, qui permettent de suivre l'évolution du conflit. "En août 1914, les courriers d'adieux ne traduisent pas encore l'angoisse de la séparation", écrit ainsi Valérie Trieweiller, qui signe ce papier. Cette guerre ne doit pas durer, pense-t-on alors.

Et puis très vite, ces mots couchés sur le papier permettent de tenir. En février 1917, Jacques Rivière, en captivité dans un camp allemand, guette ainsi chaque jour la lettre de sa "grande petite chérie".





"J'ai gardé ta lettre 10 minutes avant de l'ouvrir, rien que pour le bonheur de savoir que tu allais me parler", lui répond-il un jour. Difficile de faire plus romantique...