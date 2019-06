publié le 25/06/2019 à 01:25

Une performance familiale à couper le souffle. Lijana et son frère Nik Wallenda ont traversé Times Square sur câble tendu de près de 400 mètres de longueur à une hauteur de 25 étages, dimanche 23 juin.

Le frère et la sœur se sont croisés au-dessus du célèbre quartier new-yorkais après avoir pris le départ à chaque extrémité. "Si vous pouvez réussir à New York, vous pouvez réussir n'importe où : alors allons réussir à New York", a lancé Nik Wallenda, 40 ans, à sa sœur de 42 ans au début de leur périlleuse acrobatie. Ils sont issus d'une famille du cirque, The Flying Wallendas.

Pour cette traversée à hauteur d'un gratte-ciel de vingt-cinq étages, ils ont pris le départ avec leur balancier chacun de leur côté et se sont croisés à mi-chemin, ajoutant davantage de suspens à leur exercice d'équilibriste.

The walk marked @LijanaWallenda’s first high-wire stunt since a 2017 rehearsal accident, which left her severely injured with every bone in her face broken #HighwireLIVE #THRNews https://t.co/ZsszkpaCiX pic.twitter.com/iCt7NadKms — Hollywood Reporter (@THR) 24 juin 2019

Au point de croisement, Lijana s'est assise sur le câble puis son frère l'a enjambée avant que chacun ne reprenne sa lente progression, tandis que leur exploit était diffusé en direct à la télévision et sous les regards de milliers de badauds massés sous leurs pieds.

La tension était à son comble, car c'était notamment la première tentative de Lijana depuis sa chute en 2017 avec quatre autres personnes qui tentaient de faire une pyramide humaine à huit participants. Ils sont tombés d'une hauteur supérieure à neuf mètres. Elle a été gravement blessée, souffrant de multiples fractures au crâne en particulier.

Pendant les quelque 36 minutes que les deux funambules ont passé sur leur fil, Nik a glissé des mots d'encouragement à sa sœur grâce à une oreillette avec microphone et celle-ci a été entendue en train de chanter et de prier.

"Voyez grand. Rien n'est impossible" - Nik Wallenda





"Voyez grand. Rien n'est impossible", a déclaré Nik Wallenda avant de finir sa traversée. Nik Wallenda a traversé de la même manière les chutes du Niagara en 2012 et, l'année suivante, la gorge de la rivière Little Colorado qui se jette dans le fleuve Colorado non loin du Grand Canyon.



La ville de New York a autorisé la fratrie à tendre son fil à Times Square à la condition qu'ils soient équipés de harnais de sécurité. Une obligation qui, selon Nik, leur a ajouté du poids et a augmenté le stress généré par le défi. Il n'avait en revanche pas obtenu le feu vert en 2013 pour relier, puis rallier, l'Empire State Building au Chrysler Building.

Une famille connue pour ses performances

C'est le dernier exploit en date d'une famille célèbre pour ses performances à couper le souffle accomplies à des hauteurs vertigineuses, sans filet de sécurité. Elles ont commencé sous l'empire austro-hongrois et se sont transportées aux États-Unis en 1928 avec les cirques Ringling Brothers et Barnum & Bailey.



Karl Wallenda, arrière-grand-père de Nik et de Lijana qui a installé la famille aux États-Unis, est mort en 1973 lors d'un exercice funambulesque à San Juan, sur le territoire américain de Porto Rico. Il avait 73 ans.