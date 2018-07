Des internautes partagent les clichés de leur bronzage raté

publié le 30/06/2018 à 10:05

Avec le retour du soleil, certains ont eu quelques mésaventures et ont collectionné les coups de soleil. De nombreux internautes n'ont pas manqué de partagé leur bronzage raté sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram.



Les clichés ont été partagés grâce au hashtag "sunburn", coup de soleil en français. Certains ont même parlé de "motifs coups de soleil", à cause des démarcations laissées par les vêtements.

Pour éviter les coups de soleil, la crème solaire reste indispensable. Michel Cymes rappelle sur RTL que "les UV ne sont rien moins que la première cause du mélanome". Les personnes sont plus ou moins fragiles selon leur type de peau. "Plus elle est pâle, plus vous êtes dans le collimateur". Rien ne vaut un bon indice 50 pour se protéger !

Florilège des plus beaux coups de soleil :

Les internautes ont partagé leurs coups de soleil. Des utilisateurs se sont comparés à des lézards. Les personnes qui ont la peau pâle sont les plus sensibles au soleil. Certains ont regretté de ne pas avoir mis assez de crème solaire. Les sportifs sont touchés aussi par les coups de soleil. Une photo "sans filtre" a précisé cette utilisatrice d'Instagram. Les usagers ont pris des selfies pour montrer l'importance des coups de soleil. Les vêtements ont laissé quelques traces...