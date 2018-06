Les bonbons Treets bientôt de retour en France

publié le 24/06/2018 à 17:56

Ils sont de retour, mais en orange cette fois. Les bonbons Treets vont être remis sur le marché en France et en Belgique par le confiseur Lutti. Distribués à l'origine par le groupe Mars, ces cacahuètes enrobées de chocolat avaient connu un grand succès entre 1955 et 1986. Jusqu'à ce que le géant américain décide de regrouper son produit sous une marque aujourd'hui bien connue : M&M's.



La marque Treets est ensuite tombée en désuétude au point que Mars n'a pas renouvelé ses droits de propriété. Katjes International, l'actionnaire allemand de Lutti, a repéré la bonne affaire et prépare le retour des dragées au chocolat en France depuis l'année dernière, révèle le Journal du Dimanche.

Même nom, même recette, mais pas la même couleur pour les Treets version Lutti pour ne pas déclarer la guerre à l'ancien propriétaire de la marque qui domine le marché en France.



"Un pacte de non-agression a été conclu avec le groupe Mars pour ne pas être en concurrence frontale avec M&M's", explique le PDG de Lutti. Il précise d'ailleurs que ces nouveaux Treets seront éco-responsables, ils ont été certifiés par le label Fairtrade Foundation.

Pour la distribution, Lutti a créé la filiale The Peanut Company. Les premiers sachets de Treets devraient arriver dès la rentrée en France, même si on en trouve déjà sur internet.Reste à savoir si le pari de la nostalgie fonctionnera pour le confiseur français.