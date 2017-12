D'où vient le Père Noël ?

publié le 21/12/2017 à 23:05

Finalement, on ne connaît pas très bien la vie du Père No ce vieil homme généreux, bon vivant, vêtu de rouge, à la longue barbe blanche et au regard complice.



On s'est plongé dans son arbre généalogique pour trouver une descendance (il y a des centaines d'années) avec un personnage célèbre de la chrétienté : Saint-Nicolas... en Turquie, en Italie et même en France, près de Nancy. On sait que le Père Noël a fait une rencontre importante avec un pasteur américain au XIXe siècle. C'est ce pasteur qui lui a suggéré de se couvrir avec un manteau de fourrure et de se déplacer avec un traîneau.

C'est loin de tout qu'il s'est installé. Son village se trouve à Rovaniemi, au fin fond de la Laponie. Il s'agit d'une terre enneigée de Finlande, où près de 400.000 visiteurs se rendent chaque année pour apercevoir son siège doré, les elfes qui trient les courriers, la ferme de huskys... et les rênes, notamment Rudolf qui éclaire le chemin avec son nez rouge lumineux. Le Père Noël aime voyager : il a aussi une résidence secondaire sur une île en Australie, une cabane en Norvège et une cachette au Groenland.

Surtout, c'est une star mondiale. Cela a d'ailleurs embêté quelques religieux à Dijon, dans les années 50. Certains d'entre eux ont brûlé un mannequin du Père Noël devant la cathédrale de la ville. Pourtant, ce n'est pas devenu une ordure, malgré les films et les chansons qui lui sont dédiées. La plus célèbre, Petit Papa Noël écrite par Tino Rossi, s'est vendue à 30 millions d'exemplaires.



Le Père Noël a même fait de la publicité. Il a eu la brillante idée de s'habiller en rouge et blanc dans les années 60 pour la marque Coca-Cola. C'était une opération commerciale pour reprendre des forces, en plein hiver, avant de passer de cheminées en cheminées.