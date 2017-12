publié le 20/12/2017 à 15:16

Aux Sables-d'Olonne, Kylo Ren a fait perdre tous ses moyens à une future maman. Cette jeune femme pensait pouvoir profiter tranquillement du tout dernier Star Wars puisque son accouchement n'était pas prévu avant une semaine. Le film commence, les basses résonnent dans la salle, à l'écran on est en plein combat entre le Premier Ordre et la Résistance, qui compte quelques chevaliers Jedi.



Mais voilà que la future maman perd les eaux. Elle sort, se tient aux portes, reste très calme mais le directeur du cinéma, lui, est pris par l'émotion et va rester à ses côtés jusqu'à l'arrivée des pompiers. Il propose même d'être le parrain du futur petit Chewbacca.

Le bébé naît finalement à la maternité, loin du côté obscur de la Force. Un petit Marcel, qui aura le droit d'aller gratuitement au cinéma, au Grand Palace des Sables-d'Olonne, jusqu'à sa majorité.