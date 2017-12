publié le 22/12/2017 à 13:48

Direction Toulouse avec une chanson dans la tête puisqu'on va s'asseoir sur un banc public spécialement réservé aux amoureux, une belle idée de Kamel Secraoui, designer et plasticien toulousain. Le banc public, paradoxalement ouvert à tous les vents est aussi l'abri des confidences les plus douces. Pour les rendre définitives, Kamel propose de graver les mots doux des amoureux, les déclarations les plus enflammées... Pas dans le marbre, mais dans de l'acier de qualité aéronautique.



Une gravure au laser dans l'acier d'un banc qu'il a dessiné et baptisé avec amour Naélou, car ses enfants s'appellent Naël et Lou. Via un site internet, on achète une dédicace internet de 180 caractères maximum. Seule interdiction : le langage sms.

Cela coûte entre 20 et 150 euros, le prix d'une modeste éternité et surtout d'une belle émotion quand on viendra lire ce banc à deux. Le banc ainsi financé est proposé à une municipalité, trois sont déjà en chantier. Le premier sera installé près de l'eau verte du Canal du Midi.