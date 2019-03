D'où viennent ces expressions ?

publié le 20/03/2019 à 13:02

Au fur et à mesure, depuis belle lurette, battre à plate(s) couture(s), se faire du mouron...

Qui est donc ce patachon qui mène une vie si dissolue ? Pourquoi écrit-on " au temps pour moi " ? Et qu'est-ce que cette crémaillère que l'on pend (ou pas) en emménageant ? Depuis la langue de Rabelais, le français n'a cessé d'évoluer. De nombreux mots sont tombés dans l'oubli, présents aujourd'hui uniquement dans des expressions que nous ne sommes pas sûrs de vraiment comprendre...



Julien Soulié, professeur de lettres classiques et membre du comité d’experts du Projet Voltaire, a enquêté sur le sens de ces expressions que nous employons tous les jours mais dont l'origine nous échappe bien souvent !

