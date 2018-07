Vaches et expressions animalières dans La Curiosité

publié le 26/02/2018 à 12:00

Première partie : Les vaches

Avec notre invité l’éditeur Philippe Dubois, passionné par les vaches on part à la découverte de l’animal mascotte du salon de l’agriculture.

Depuis quand élève-t-on des vaches ? Y a-t-il des races bovines en voie de disparition ? Les vaches sont-elles intelligentes ? Sont-elles responsables du réchauffement climatique ?

On répond à toutes ces questions en direct du Salon International de l’Agriculture.



à lire : Toutes les vaches de France publié chez Delachaux et Niestlé

Toutes les vaches de France

Il pleut comme vache qui pisse, faire mouche, avoir le cafard, araignées du soir espoir, à Noël, les moucherons, à Pâques, les glaçons… D’où viennent ces dictons et expressions animalières ? Que veulent-ils dire ?

Notre invité, l' entomologiste François Lasserre, décrypte avec nous ces petits trésors de la langue française.

à lire : Comme vache qui pisse. Et autres expressions animales publié chez Delachaux et Niestlé



Comme vache qui pisse. Et autres expressions animales

à lire : Araignée du soir, espoir. et autres dictons animaliers incertains publié chez Delachaux et Niestlé



Araignée du soir, espoir. et autres dictons animaliers incertains