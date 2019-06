Comment l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner notre quotidien ?

publié le 27/06/2019 à 13:00

Comment serons-nous soignés demain ? L’intelligence artificielle promet des avancées spectaculaires dans le traitement et la détection des maladies.

Le secteur de la santé est-il le plus touché par la révolution numérique ? Quels sont les entreprises qui dépensent le plus d'argent dans ce domaine ?

L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les médecins ? Est-ce forcément une mauvaise nouvelle pour les patients ?

Pourquoi les robots sont-ils meilleurs que les humains pour détecter une maladie à la radio ? Ces technologies sont-elles déjà utilisées par certains hôpitaux ?

En matière de cancer, pourquoi l'intelligence artificielle peut-elle tout changer ? Pourquoi Google affirme détecter le risque d'AVC en analysant une photo de l'oeil ?

On en parle avec notre invité le Dr Laurent Alexandre, spécialiste de l’Intelligence Artificielle et fondateur de Doctissimo.

à lire : La guerre des intelligences publié chez JC Lattès.

