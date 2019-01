et AFP

publié le 03/01/2019 à 15:21

La période des fêtes s'est poursuivie pour plusieurs clients de la compagnie Cathay Pacific. Dans la nuit du Nouvel An, la compagnie aérienne a mis en vente (par erreur) sur son site internet des billets de première classe reliant le Vietnam et l'Amérique du Nord à un prix vingt-trois fois moins cher que la normale.



Des dizaines de billets d'une valeur de 16.000 dollars ont été vendus à 670 dollars l'aller-retour. Une aubaine pour ces chanceux, qui pourront siroter du champagne dans les confortables fauteuils de la compagnie, classée cinq étoiles Skytrax.



Il a fallu deux jours à Cathay Pacific pour reconnaître publiquement son erreur, ce mercredi 2 janvier, indiquant que les acheteurs de ces billets auront malgré tout la chance de voyager à ce tarif exceptionnel.

Si la compagnie avait refusé de faire voyager les passagers qui ont acheté ces billets, "les gens auraient achevé de détester Cathay, à cause du scandale des données", a commenté, interrogé par l'AFP, Regis Cheung, l'un des heureux bénéficiaires de cette erreur.

Une bévue qui peut améliorer leur image

Cathay Pacific avait été victime d'une gigantesque affaire de violation de données, admettant tardivement en octobre dernier que près de dix millions de ses passagers avaient été touchés.



Les pirates étaient parvenus à mettre la main sur des données personnelles comme les dates de naissance, les numéros de téléphones et de passeports. Pour Regis Heung, "leur réponse les aide à améliorer leur image". D'autant que Cathay a achevé une difficile année 2018, enregistrant une perte de 33 millions de dollars au premier semestre, alors qu'elle doit faire face à la concurrence toujours plus féroce des prix plus bas des compagnies chinoises.





Ce n'est toutefois pas la première fois qu'une compagnie aérienne vend des billets à très bas prix par erreur. En 2014, Singapore Airlines a accepté d'honorer 400 billets de classe affaires vers l'Australie vendus au tarif de classe économique. En revanche, Air Canada est confronté à un recours en justice collectif pour avoir refusé d'honorer des billets vendus en 2015.