publié le 27/12/2018 à 20:17

"Il est très curieux et aime entrer un peu partout", explique Jacqueline, sa propriétaire, à Radio Canada. Début décembre, dans le comté Halifax sur la côte est du Canada, son gros matou prénommé Baloo s'est endormi dans une boîte. Sans faire attention, sa propriétaire a fermé et expédié le colis, à Montréal, soit à plus de 1.200 kilomètres de son domicile.



Selon le média canadien, Jacqueline s’est même étonnée lorsque Purolator, l'entreprise d'expédition canadienne, lui a indiqué que son paquet pesait 10 livres de trop. Après plus de 17h de périple, c'est un employé de Purolator qui a découvert le chat à Montréal et appelé la SPCA - l'équivalent de la SPA française au Canada. Baloo étant pucé, l'association a vite retrouvé et contacté Jacqueline, rassurée après avoir cherché son chat pendant trois jours.

C'est l'organisme Freedom Drivers à Montréal, entièrement composé de bénévoles, qui s'est chargé de ramener Baloo chez lui. Plusieurs conducteurs se sont donc relayés pour parcourir les 1.200 kilomètres et le restituer à sa propriétaire. Un voyage retour bien plus confortable qu'à l'aller pour le matou voyageur.