publié le 13/09/2018 à 12:44

Tom a six ans et est atteint de la maladie de Pompe, une maladie génétique rare nécessitant une attention permanente. Malgré son quotidien difficile, il a aussi des passions, dont le football. Son champion préféré ? Antoine Griezmann.



A la demande des parents du petit garçon, le footballeur lui a adressé un bref message vidéo sur sa page Facebook : “Salut Tom, c’est Antoine“. Je voulais te faire un coucou, te donner beaucoup de force. On est avec toi, toute l’équipe de France est avec toi. Et on t’embrasse très fort“, lui a déclaré le footballeur.

Quelques-jours auparavant, c'était Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France qui avait adressé un mot de soutien au petit Tom, en attendant de convaincre son attaquant d'en faire autant : "Coucou Tom, c'est Didier. Je sais que tu veux une vidéo d'Antoine Griezmann, donc quand je le verrai la semaine prochaine, je lui demanderai de te l'envoyer".

Chose promise, chose due ! Pour aider vous aussi cet enfant et sa famille à faire face contre cette maladie incurable, vous pouvez participer à la cagnotte disponible sur la plate-forme en ligne “Le pot commun”.