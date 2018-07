Données personnelles : Google plus fort que l'INSEE

publié le 07/04/2018 à 12:32

Sylvain est employé municipal à Montreuil. En citoyen averti, il souhaite parler corruption avec Philippe Bouvard via cette question : La France fait-elle partie des pays les plus corrompus ?

C'est ensuite Gilles qui s'adresse à Philippe pour parler de la suppression de l'ISF et de son remplacement par un nouvel impôt sur l'immobilier.

Pour conclure les discussions, Pierrick, ancien professeur de cuisine en école hôtelière aborde un sujet qui le concerne : le port de l'uniforme par les écoliers.



Grèves des trains : quid du covoiturage ?

Frédéric Mazzella est le co-fondateur de la première société de covoiturage en France : BlaBlaCar. En ces temps de grèves, Philippe Bouvard l'interroge pour comprendre si les conducteurs s'y retrouvent financièrement et aussi socialement !

Jean-Pierre Mignard analyse nos données personnelles

Jean-Pierre Mignard est un avocat et essayiste français.

Avec Adrien Basdevant, ils publient l'ouvrage "L'empire des données" aux éditions Don Quichotte. Le livre aborde entre autre cet empire de data que nous construisons nous même et qui permet d'affirmer aujourd'hui que Google en sait plus sur les français que l'INSEE.

