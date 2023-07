Pourquoi les baguettes contiennent 20% de sel en moins qu'en 2015

Votre baguette a un goût sans doute moins salé qu'il y a quelques années. Les teneurs en sel dans les pains courants, comme la baguette, ont diminué "de plus de 20%" depuis 2015. C'est qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture, lundi 24 juillet dans un communiqué. "Les efforts de toute la filière ont permis de réduire de plus de 20% les teneurs en sel dans les pains courants par rapport à celle mesurée en 2015. Ces bons résultats doivent maintenant être étendus à tous les types de pain", a indiqué le ministère. La filière boulangerie, qui réunit meuniers, artisans boulangers, industriels et distributeurs, s'était engagée en mars 2022 à réduire de 10% les teneurs en sel dans toutes les catégories de pains d'ici à 2025.

L'un des objectifs intermédiaires des professionnels était de ne pas dépasser le seuil de 1,5 gramme de sel pour 100 grammes en juillet 2022 pour les pains courants et tradition, comme la baguette. 82,5% des pains courants et tradition analysés sont "conformes à cet engagement, quels que soient les régions et les circuits de distribution", selon un rapport réalisé par l'Observatoire de l'alimentation. "La teneur moyenne en sel des pains analysés est de 1,34 g/100 g, ce qui correspond à une diminution de plus de 20% par rapport à la teneur moyenne de 1,7 g/100g mesurée en 2015", a-t-il détaillé.

Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, dont la France, se sont engagés à "réduire la consommation de sel de 30% d'ici 2025". Selon l'agence de l'ONU, "une consommation de sel de moins de 5 grammes par jour chez l'adulte contribue à faire baisser la tension artérielle et le risque de maladie cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde".















