Y-brush : Lavez-vous parfaitement les dents en 10 secondes chrono

Pour prévenir les caries et les inflammations de la gencive provoquées par la plaque dentaire, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) recommande de se brosser les dents au minimum deux fois par jour, et ce pendant au moins deux minutes. Sachant que la plaque dentaire se reconstitue en une douzaine d’heures seulement, certains dentistes conseillent même de se laver les dents après chaque repas.

Sauf que dans les faits, nous sommes très loin du compte : 4 Français sur 10 avouent se laver les dents une seule fois par jour, tandis que 22 % reconnaissent même ne pas se les brosser quotidiennement. Et quand ils le font, c’est entre 43 et 59 secondes seulement, soit moins que la moitié du temps optimal pour une dentition bien nettoyée. Résultat : près de 9 personnes sur 10 déclarent souffrir ou avoir déjà souffert de problèmes bucco-dentaires.

Une idée révolutionnaire survenue... dans une salle de bains

Un matin de 2015, Benjamin Cohen, multi-entrepreneur dans la santé passé par Normale Sup, le MIT aux États-Unis et l'université McGill au Canada, a une idée : celle d’une brosse capable de nettoyer toutes les dents simultanément. Pour lui donner vie, il s’associe avec Christophe Cadot, ingénieur spécialisé dans les ultrasons.

S’ensuivent 4 ans de R&D menées en collaboration avec plusieurs dentistes, 4 dépôts de brevets, 3 éditions du CES à Las Vegas – le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies – et d’innombrables nuits blanches avant que les deux hommes ne finalisent leur projet : un dispositif révolutionnaire, intégralement fabriqué dans la région lyonnaise, et qui permet d'automatiser le brossage des deux côtés des dents, de manière ultra efficace et en 10 secondes seulement. Y-brush est né.

Filaments en nylon, vibrations soniques et batterie lithium

Si, comme n’importe quelle brosse à dents électrique classique, Y-brush est composée d’un manche, de trois différentes options de brossage et d’une brosse individuelle clipsable, cette dernière se démarque toutefois par son apparence, en forme de "Y". Et c’est justement ce qui la rend unique : ainsi conçue, elle permet d’englober – et donc de nettoyer – toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup.

Concrètement, au lieu de brosser les dents une par une et face par face, comme c’est le cas avec les brosses à dents manuelles et électriques, elle permet de brosser simultanément toutes les dents du haut, puis toutes les dents du bas. Et alors que chaque dent n’est pas nettoyée plus de 4 secondes dans le cas d’un brossage classique, avec Y-Brush, les dents le sont toutes durant 5, 10 ou 15 secondes (selon le mode sélectionné). Résultat : elles sont parfaitement nettoyées !

Une prouesse rendue possible grâce à sa conception. À la fois flexible et souple – ce qui facilite son entrée en bouche et permet de s’adapter aux différentes mâchoires, celles des adultes comme des enfants à partir de 4 ans –, elle est tapissée de 35.000 filaments en nylon inclinés à 45 degrés. Et là encore, ça change tout : parce qu’ils sont suffisamment fins pour passer entre les dents, brosser en profondeur et éliminer la plaque dentaire, ils sont bien plus efficaces les picots en silicone équipant la plupart des brosses à dents électriques.

De son côté, le manche de la Y-Brush, fabriqué en ABS, un plastique résistant, léger et compatible avec les normes sanitaires en vigueur, est équipé d’un système électronique permettant la diffusion de vibrations soniques : en fonction du mode sélectionné, elles peuvent atteindre jusqu’à 30.000 mouvements/min.

Enfin, grâce à sa batterie lithium-ion de 300 mAh, la Y-Brush n’a besoin d’être rechargée que tous 3 mois. Un vrai plus en comparaison des brosses à dents électriques classiques qui, pour les plus endurantes, nécessitent d’être rechargées tous les 15 jours.

Comment se laver les dents avec Y-Brush ?

Rien de plus facile ! Après avoir appliqué du dentifrice sur la brosse, appuyez sur le bouton central pour choisir l’un des 3 modes de brossage : 1 led mode doux, 2 leds mode normal, 3 leds mode express. Puis insérez la Y-Brush dans la bouche, activez les vibrations en rappuyant sur le bouton central et c’est parti !



Pendant la phase de brossage, faites des allers-retours de la droite vers la gauche tout en mâchouillant la brosse. Quand les vibrations s’arrêtent, changez la brosse de sens et répétez les mêmes mouvements. Une fois le brossage terminé, Y-Brush s’arrête. Il ne vous restera plus dès lors qu’à vous rincer la bouche et votre brosse pour sourire à pleines dents.



