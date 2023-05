SignalConso lance son application pour signaler les fraudes

Démarchage abusif, travaux mal faits, fausse promotion... Une nouvelle application propose de signaler un problème parmi 17 catégories différentes. De la même manière que le site Signal Conso, l'application du même nom est téléchargeable sur son téléphone portable et permet de déclarer une fraude ou une arnaque d’une entreprise, en seulement quelques clics.



Le commerçant sera alors directement averti et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourra le contrôler. Depuis son lancement en 2020, le site Signal Conso a été utilisé par plus de 320.000 consommateurs et la plateforme a enregistré plus de 500.000 signalements, selon des chiffres du ministère de l’Économie.

Presque la moitié concerne un achat ou un service sur Internet : problématiques de remboursement ou de service après-vente ou de livraison de commande, signalements relatifs aux voyages ou aux divertissements, etc.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info