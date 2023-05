Risque de Listeria : deux fromages corses rappelés dans toute la France

Des fromages de la marque corse Antoine Ottavi font l'objet d'un rappel de produit. Ils pourraient être porteurs de la bactérie Listeria monocytogenes, l'agent responsable de la listériose. Selon le site gouvernemental Rappel Conso il s'agit des fromages à pâte molle nommés "Ghisoni brebis 350g" et "Fiumorbu brebis 350g".

Les lots concernés sont les suivants : "WF053 et WC053 avec une date limite de consommation fixée au 20/06/2023", indiquent les autorités sanitaires. Ils sont commercialisés dans toute la France.



Il est demandé aux personnes encore en possession de l’un de ces fromages de ne plus le consommer et de les retourner aux magasins. Ils peuvent obtenir un échange comme mesure de compensation. "Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", indique la fiche de rappel.

