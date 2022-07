Du monde sur la route des vacances et en gare ce week-end

Du monde sur la route des vacances et en gare ce week-end

Sur la route des vacances, le trafic peut être dense : Bison Futé voit rouge, ce samedi 16 juillet, dans le sens des départs. Samedi 16 juillet au matin, la circulation était fluide sur l'A61, entre Toulouse et Carcassonne. Les vacanciers, qui vont vers la mer Méditerranée et l'Espagne, se sont levés aux aurores pour éviter les bouchons.

Certains sont même partis la veille, à 22h. "On a beaucoup roulé, on voulait éviter les bouchons, surtout sur les grosses villes comme Nantes, Bordeaux et Toulouse", raconte Jean-Christophe au micro de RTL, qui s'est arrêté sur l'aire de repos de Port-Lauragais. Il fallait 11h de route pour se rendre sur la Costa Brava. "Il nous reste 300 km à faire" avant d'arriver à Barcelone. Le trafic devrait s'intensifier à partir de 9h.

On attend également beaucoup de monde dans les gares ce week-end : 120.000 personnes attendues à la gare Montparnasse. Valérie accompagne son fils Thomas qui part dans le Sud-Ouest, pas loin de Dax, chez ses grands-parents. Les trains affichent quasiment tous "complets". Pour les retardataires, il reste quelques rares billets, comme Paris-Bordeaux et Paris-Brest samedi après-midi.

La SNCF a prévenu qu'en cas de fortes chaleurs, il pourrait y avoir des retards. Samedi matin, ce n'était pas le cas.

