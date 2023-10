INFO RTL - Légalité des ralentisseurs : une association porte l'affaire devant le Conseil d'État

Pas moins de 450.000 ralentisseurs en France ! Autant dire qu'en la matière notre pays est champion du monde (comme pour les ronds-points d'ailleurs). Des ralentisseurs qui ont plusieurs noms, plusieurs formes : dos d'âne, gendarmes couchés, coussins berlinois. Les maires, compétents pour décider de leur installation, y voient une façon simple et efficace pour faire ralentir les véhicules. Surtout depuis l'arrivée du 30 km/h dans les centres-villes.

On reproche aux ralentisseurs "d'être quasiment tous dans l'illégalité", selon Thierry Modolo-Dominati le porte-parole de l'association. L'installation de ces ralentisseurs est régie par un décret datant de 1994. Il est ainsi interdit d'installer un dos-d’âne proche d’un hôpital ou d’une caserne de pompiers, mais aussi sur une route qui voit passer plus de 3.000 véhicules par jour, ou qui est empruntée par des bus. Ils doivent également être implantés uniquement sur des routes limitées à 30 km/h, et surtout une hauteur ne dépassant pas 10 cm.



Coussins Berlinois : attention danger !

L'association met en garde sur les dossiers qui s'entassent sur les bureaux des avocats : nuisances sonores, fissures de certaines maisons et émission de CO2 en hausse (30% de plus selon une étude de la Ligue de défense des conducteurs). Il existe un "flou juridique" sur certains ralentisseurs, en particulier les coussins berlinois qui échapperaient à ce décret de 1994. "Or, ces coussins fabriqués à base de caoutchouc d'occasion sont dangereux, et rallongent la distance de freinage par 3 à 30 km/h. Avec des chutes fréquentes pour les cyclistes et les motards", estime Thierry Modolo-Dominati. Comme les autres, "ces ralentisseurs doivent aussi respecter les normes".



