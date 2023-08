INFO RTL - L'artisanat séduit, la barre des 200.000 apprentis est dépassée en France

L'artisanat séduit. Les chiffres le prouvent : pour la première fois en France, plus de 200.000 apprentis sont recensés en cumulé. La masse de ces derniers a augmenté de 14% en proportion depuis un an, selon l'Institut supérieur des métiers de la MAAF (ISM-MAAF).

Pas moins de deux tiers des apprentis sont embauchés à la sortie, soit deux fois plus que pour les filières classiques. Dans certains secteurs, le taux d'emploi monte à plus de 90%. Catherine Elie, directrice des études à l'institut supérieur des métiers, l'observe d'elle-même : "Tous les secteurs de l'artisanat recrutent et ils recrutent d'autant mieux qu'ils connaissent les apprentis qu'ils ont formés. Il y a des métiers plus en tension que d'autres, où les chances de trouver un emploi sont très élevées", comme ceux "dans la boucherie, dans la chocolaterie, la charcuterie, la boulangerie".

Certains métiers, comme métallier, sont des métiers "très rares, très recherchés". La pénurie de main d'œuvre se fait ressentir dans des domaines différents. Par exemple, Catherine Elie parle également de secteurs comme le BTP, où "les couvreurs, les charpentiers, les carreleurs" peuvent trouver facilement de l'emploi. L'apprentissage existe pour de plus en plus de métiers. Alors, certains appentis ont jusqu'à 30 ans, et de plus en plus d'artisans vont jusqu'au BTS.

