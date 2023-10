INVITÉ RTL - Crédit immobilier : le prêt à taux zéro prolongé et élargi, annonce Bruno Le Maire

Une éclaircie pour les acheteurs alors que les taux de crédits immobiliers flambent ? Ce matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire annonce à RTL un prolongement du dispositif dit du "PTZ", le prêt à taux zéro. Il permet à un particulier d'obtenir une partie de son prêt sans le moindre intérêt, sous condition de ressources. Initialement, cette aide de l'État devait s'arrêter à la fin de cette année pour faire des économies, la crise de l'immobilier qui se profile a modifié les plans du gouvernement. "Il sera prolongé car il y a un effondrement du crédit immobilier et nous voulons que le plus grand nombre de ménages ait accès à un crédit immobilier et aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile avec l'augmentation des taux", explique le ministre de l'Économie sur RTL ce mercredi 18 octobre.

Par ailleurs, "le montant maximal du prêt à taux zéro va passer de 80.000 à 100.000 euros", annonce Bruno Le Maire. "3e amélioration, la part que représente ce prêt à taux zéro dans le crédit souscrit auprès de la banque, c'était 40% pour les ménages modestes, ça va passer à 50%", poursuit le ministre.

Le barème des revenus pour être éligible à cette aide a été complètement revu. "On a augmenté les barèmes des 3 premières tranches, les plus aidées, et on en a ajouté une 4e", explique un technicien de Bercy qui chiffre à 29 millions le nombre de Français éligibles, contre 23 millions aujourd'hui.

Recentrage et élargissement

Dans le détail, pour une personne seule, le plafond de revenus sera désormais de 49.000 euros pour les zones les plus tendues et même jusqu'à 74.000 euros pour un couple sans enfant. "C'est la classe moyenne supérieure qui est désormais éligible", poursuit une source à Bercy qui prendra en charge 20% des intérêts du prêt.



Pour les bas revenus, le plafond aussi a été rehaussé, un couple avec un enfant qui gagne jusqu'à 45.000 euros par an pourra dorénavant obtenir jusqu'à la moitié de son prêt sans le moindre intérêt à payer, de quoi économiser 33.000 euros selon le ministère de l'Économie.

Enfin, ce "PTZ" est recentré sur certains biens : les appartements neufs en zone tendue, et les logements anciens avec travaux de rénovation dans les zones non tendues. Seuls les primo-accédants sont concernés, ceux qui achètent leur premier bien immobilier, "environ 40 000 logements" en 2024 selon les prévisions de Bercy. Enfin, Bruno Le Maire a indiqué que 210 villes supplémentaires seront éligibles à ce prêt à taux zéro, comme par exemple Bordeaux, Le Mans, Auxerre ou encore Bidart.