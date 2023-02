Tout ce qu'il faut savoir sur la greffe de cheveux 00:05:39 Écouter le son Tout ce qu'il faut savoir sur la greffe de cheveux

Après l'entretien télévisé d'Edouard Philippe, l'alopécie - maladie auto-immune qui se caractérise par une perte importante des poils et des cheveux a beaucoup fait parler d'elle.

Pour masquer cette maladie ou toute perte de cheveux liée aux hormones, traitements ou à l'âge, de nombreuses personnes décident d'avoir recours à la chirurgie et notamment à la greffe capillaire. Si autrefois, cette méthode était exclusivement réservée à l'élite, elle est aujourd'hui la plus accessible. "Depuis une dizaine d'années, on constate effectivement des patients qui viennent de plus en plus nombreux dans les cabinets pour consulter, avec une patientèle toutefois de plus en plus jeune", explique Assaf Bendavid, directeur technique chez The Clinic Paris et coauteur du Manuel pratique de la greffe capillaire aux éditions Tchou.

Comme le précise l'expert, en France, la greffe de cheveux ne peut être réalisée avant 25 ans. "Il y a une maturité psychologique qui est essentielle pour passer à l'acte en terme d'acte chirurgical. Vous avez un capital de départ qui est de l'ordre de 6 000 à 7 000 greffons et que vous allez devoir utiliser durant toute votre vie. Et, souvent, les jeunes patients viennent nous voir en voulant tout de suite 4000-5000 greffons parce qu'ils ont peur de ressembler à leur papa, grand-père, oncle", poursuit Assaf Bendavid.

En France, le prix d'une greffe de cheveux varie entre 3.500 € et 8.000 euros. Le calcul du coût total va dépendre "des besoins du patient" ou encore "des quantités de greffons qu'on va devoir déplacer et réimplanter". L'opération peut être réitérée à plusieurs reprises à condition d'être réalisée "intelligemment".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info