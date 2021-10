Emploi à domicile : comment bénéficier du crédit d'impôt en temps réel ?

À partir du 1 er janvier 2022, les ménages qui emploient une aide à domicile seront éligibles au crédit d'impôt en temps réel et n'auront donc plus à avancer l'argent (illustration)

C'est une petite révolution pour les familles qui emploient une femme de ménage ou des aides à domicile. Ces ménages pourront bientôt bénéficier d'un crédit d'impôt en temps réel.

Pour être éligible à cette mesure, il faut déclarer son employé en chèque emploi service (CESU). À partir de là, plus besoin d'avancer d'argent. Par exemple, au lieu de payer 500 euros et d'attendre un an pour un remboursement de crédit d'impôt, vous n'aurez plus que 250 euros à payer. Au 1er janvier 2022, ne seront pas concernés les parents qui font garder leurs enfants à l'aide du dispositif PAJEMPLOI.

Le dispositif sera mis en place petit à petit pour les employeurs. Mais attention, ce changement n'est pas automatique. Il faudra en faire la demande, passer du CESU au CESU +, remplir une attestation, indiquer les coordonnées bancaires du salarié et remplir un dernier formulaire. Toute la marche à suivre est indiquée sur le site du CESU.

Selon nos estimations, 350.000 personnes travaillent aujourd'hui à domicile sans être déclarés.