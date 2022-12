L'Église de France a collecté 537 millions d'euros de dons en 2021 (le Denier du culte, les quêtes, les offrandes pour les messes ou encore les contributions pour les célébrations de mariages, baptêmes et obsèques). C'est 10% de plus qu'en 2020, mais il va falloir faire mieux en 2022 pour faire face à l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie, le bouclier tarifaire ne s'applique pas aux diocèses ni aux paroisses.

"Notre facture énergétique va augmenter de 15% sur deux ans, 45 millions d'euros supplémentaires cette année, 80 millions d'euros l'année prochaine en 2023," détaille Ambroise Laurent, le secrétaire général adjoint de la Conférence des Évêques de France, en charge des questions économiques. L'Église se fixe un objectif : augmenter le Denier du culte 2022 de 20% pour passer le cap de ce surcoût de charges. Les fidèles sont appelés à donner davantage en se connectant au site denier.catholique.fr. Jusqu'au 31 décembre - 23h59 - ils peuvent bénéficier de la déduction fiscale de 75% dans la limite de 562 euros pour l'année 2022. Tous les ans, entre 23h et minuit, on enregistre des dons de dernière minute, raconte Ambroise Laurent.

En parallèle de cet appel aux fidèles, l'Église cherche par tous les moyens à faire des économies. Les diocèses sont entrés dans des contrats-cadre pour mutualiser les achats d'énergie notamment avec l'enseignement catholique qui a aussi d'importants besoins en chauffage dans ses écoles. L'achat en gros permet de négocier les tarifs. Des paroisses se lancent dans des travaux de rénovation énergétique, en lien avec les mairies si le bâtiment date d'avant 1905. Une réflexion est également engagée sur la vente des bâtiments énergivores dont les paroisses n'ont plus vraiment l'usage.

L'Église augmente les salaires de laïcs qui travaillent pour elle et la rémunération des prêtres de 2.5 %

Et puis pour passer l'hiver, chacun s'organise. Ici, on a baissé le chauffage dans les églises, là on l'a carrément coupé. Des paroisses qui comptent plusieurs "clochers" centralisent les messes du week-end dans une seule église chauffée, et d'autres organisent des quêtes spéciales pour pouvoir maintenir une température acceptable...

Les charges courantes augmentent à cause de l'énergie et de l'inflation, et il faut ajouter la revalorisation des salaires des quelque 8.700 laïcs qui travaillent pour l'Église. Chaque diocèse fait en fonction de ses moyens mais consigne est passée d'augmenter les salaires d'au moins 2.5%. On n'est loin de l'inflation. "On a une grande rigueur de gestion, nous ne sommes pas Crésus, tout le monde fait un effort," explique Ambroise Laurent. Les prêtres, eux aussi, verront leur traitement augmenter en 2023. Ils seront payés 1.000 euros nets au lieu de 984 en 2021 et 2022. Ils sont quelque 13.000 en France.

La crise des abus sexuels n'a pas eu d'effet sur les dons

L'Église ne vit que de dons. Le nombre de donateurs baissent mais le montant moyen des dons augmentent. La baisse de 2020 - dûe au Covid et aux églises fermées - a été effacée en 2021 et la collecte est même revenue au niveau de 2017.



"C'est une surprise", reconnait Ambroise Laurent. Il y voit la preuve d'un attachement des catholiques à leur Église malgré les circonstances et les crises qu'elle traverse. "50% de la collecte du Denier du culte se fait en fin d'année de novembre à décembre, eh bien, l'année dernière, après la remise du rapport Sauvé en octobre (sur les abus sexuels dans l'Église), nous n'avons pas eu de contrecoup, les gens ont été scandalisés, ont été désolés, ont vraiment subi le choc, mais ils sont là, ils font vivre l'Église. Les catholiques sont des gens qui savent faire la part des choses entre ce qui est vraiment à modifier, à changer, et le fait qu'il faut se donner les moyens de le faire. Ils n'ont pas couper les vivres à l'Église".

Une enquête IPSOS d'octobre 2021 montrent que 85% des catholiques pratiquants font au moins un don à l'Église par an (Denier du Culte, quêtes, etc...) et 59% des non-pratiquants font eux aussi au moins un don par an, le plus souvent en allumant un cierge dans une église, ou en donnant à la quête à lors d'une cérémonie.

