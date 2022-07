DOCUMENT RTL - Incendies en Gironde : "On veut rouvrir en avril 2023", confie le patron des Flots Bleus

Deux semaines après les incendies "gigantesques" qui ont ravagé la Gironde, RTL est retournée dans le célèbre camping des Flots Bleu à la Dune du Pilat. L'établissement a été détruit à 90% par les feux.

Franck Coudert a évacué le camping de la dune le 18 juillet et ne l'a revu que dévasté par l'incendie. Il a perdu son outil de travail, mais aussi son logement. Aujourd'hui, il a retrouvé un toit : "Là, on est revenu au Pilat pour une dizaine de jours, dans une maison qu'on nous a prêtée gentiment. Ce sont les parents d'une amie qui sont partis en vacances et ils nous ont dit 'voilà les clés'. Ils ont laissé la maison avec tout ce qu'il y a dedans, c'est exceptionnel", dit-il à RTL. "On a quand même vécu quelque chose de dramatique, au point de vue écologique, économique et personnel. De voir qu'on a autant de soutiens, ça fait du bien", ajoute Franck Coudert.

Franck a appris samedi que ses 32 salariés pourront bénéficier de l'activité partielle de longue durée. L'annonce a été faite samedi par le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Les salariés au SMIC toucheront 100% de leur salaire, pour ceux au-dessus du SMIC ça sera 84%. Une bonne nouvelle pour le patron du camping : "Ça va être un bol d'air pour les employés, car ce sont souvent des étudiants, donc ils comptaient sur cette saison pour passer l'hiver au chaud. On remercie M. Macron, car, il y a eu des paroles, mais aussi des actes", explique-t-il.

Une ouverture en avril 2023 ?

Avec cette nouvelle, Franck Coudert veut rouvrir le plus vite possible, c'est en tout cas son souhait le plus cher. "Nous, on s'est fixé une ouverture début avril 2023. Ce sera peut-être une ouverture partielle avec moins de locations, beaucoup d'emplacements pour les tentes , les caravanes et les camping-cars. En tout cas, on veut ouvrir en avril 2023. On veut donner raison à M. Macron. Je suis convaincu que ça se fera", assure-t-il.

Franck et ses collègues espèrent que l'État les accompagnera dans leur reconstruction. Ils sont sur un site naturel protégé où la règlementation est draconienne.

