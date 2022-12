Chômage : ce qu'il faut retenir des chiffres pour le mois de novembre

Le chômage poursuit sa baisse pour le troisième mois consécutif. Selon les chiffres publiés mardi par la Dares, en novembre, on compte 3, 026 millions de demandeurs d’emploi, soit 65.800 personnes de moins par rapport au mois d'octobre. Cela concerne toutes les classes d'âge de la catégorie A c'est-à-dire les personnes sans activité inscrites à Pôle emploi. Sur l'année dans cette catégorie, on atteint une baisse de 9,8% des inscrits.

Pour les catégories B et C, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui ont travaillé au moins 78h dans le mois, la baisse est moins importante : 5,3% sur l’année. Enfin si l’on regroupe les trois catégories, A, B et C, on dépasse légèrement la barre des 5 millions de chômeurs, un chiffre jamais atteint depuis 2014.

Ces chiffres sont encourageants, car ils sont signe de retours à l'emploi même si parfois, il s'agit de petits contrats, de temps partiel. C'est par ailleurs, la preuve de créations d’emplois.

Encore loin du plein emploi

Ces données vont dans le bon sens, quelques jours après la présentation du gouvernement aux partenaires sociaux du projet de décret dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Il prévoit notamment une baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs de 40%, si le taux de chômage passe sous la barre des 6%. Une mesure fortement contestée par les syndicats.

Cependant, ces données proviennent d'un calcul mensuel du nombre de demandeurs d’emploi que la Dares se refuse à commenter car les chiffres sont très fluctuants. Pour ce qui est du taux de chômage, il est calculé chaque trimestre par l'Insee et il s'élève en France métropolitaine à 7,3%. Il est donc pour l’instant il est donc très peu probable d’atteindre la barre des 6% d’ici février 2023 et la mise en application du décret. Dans ce cas, la baisse de la durée d'indemnisation sera de 25% et non pas de 40%.

