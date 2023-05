Biomimétisme : quand la nature inspire les Hommes

Sujet du jour. Le biomimétisme, ou quand l'Homme cherche à reproduire les particularités de la nature. Une notion nouvelle, qui contribue aux évolutions techniques des industriels mais aussi à la sauvegarde de l'environnement. Alors tous les secteurs sont-ils concernés ? Le biomimétisme t-il un impact sur notre consommation d'énergie ?

Pourquoi on en parle. De plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Le constructeur aéronautique Airbus, par exemple, s'inspire des oiseaux, et plus particulièrement des albatros, pour penser ses futurs avions. Les engins volants, auraient bientôt des ailes pliantes, et ce biomimétisme, permettrait de réduire les turbulences et d’économiser jusqu’à 10% de carburant. Les premiers tests se dérouleront en 2024.

Analyse. "Le point de départ du biomimétisme, c'est d'être curieux, c'est d'observer le vivant et de se poser des questions, il y a de plus en plus de mises en actions, d'innovations 'bio inspirée', on redécouvre qu'on peut lire la nature comme un cahier des charges, pour résoudre nos problèmes d'énergies, de consommation de matières, ou d'économies circulaires", explique Alain Renaudin, président et fondateur de NewCorp Conseil, agence-conseil en stratégie et communication, RSE et Biomimétisme, et Biomim’expo.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.



La rédaction vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info