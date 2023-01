Avance de crédit d'impôt : qui est concerné par le versement de ce 16 janvier ?

Ce lundi 16 janvier, 9 millions de foyers fiscaux qui ont bénéficié de crédits et de réductions d'impôts au cours de l'année 2022 vont recevoir une avance par versement sur ceux-ci. Une avance qui correspond à 60% du montant total des réductions et crédits concernés - inclus dans votre déclaration de revenus 2021 envoyée au printemps 2022 - rappelle le site officiel info.gouv.fr.

Une liste précise de dépenses et services donnant lieu à un crédit est concernée par ce dispositif. Le site du ministère de l'Économie indique ainsi que "les dons, l’emploi d’un salarié à domicile, les frais d’hébergement en Ehpad, les dépenses d’investissement locatif (Pinel, DOM), ou encore les cotisations syndicales", en font notamment partie. De plus, 26 services à la personne reconnus par l'État, dont le soutien scolaire, la garde d'enfants, le coaching sportif et musical et le ménage, ouvrent également droit au crédit d'impôt.

Cette avance d'un montant moyen de 624 euros - et minimal de 8 euros - par foyers, sera versée en une fois et prise en compte dans le calcul de l'impôt à l'été 2023. Elle figurera également sur votre avis d'imposition.

Si celle-ci est inférieure au montant des réductions et crédits d'impôts auxquels vous avez droit au titre de vos dépenses en 2022, une somme complémentaire vous sera versée à l'été 2023. Inversement, si le montant de cette avance est supérieur à vos droits, le trop-perçu sera à rembourser en septembre 2023. Le détail des modalités est à retrouver sur le site du gouvernement.

