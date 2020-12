A l'approche de Noël, comment utiliser vos chèques cadeaux ?

publié le 05/12/2020 à 09:11

Avec Noël qui approche, vous avez peut-être déjà reçu des chèques cadeaux de la part de votre entreprise. Le dispositif pourrait d'ailleurs être renforcé cette année avec la crise sanitaire, pour soutenir l'activité des commerces. Certains n'ont en effet pas pu être écoulés à cause des deux confinements, et Bercy voudrait qu'ils "puissent bénéficier aux commerces de proximité". Des exonérations de charges sociales pour les entreprises qui en distribuent pourraient aussi être envisagées pour les pousser à en allouer plus.

Vos chèques cadeaux proviennent de commandes de votre entreprise auprès de sociétés spécialisées (Up, Sodexo, Edenred, etc.) qui ont noué par avance des partenariats avec un certain nombre d'enseignes. Vous pouvez donc utiliser la somme dans ces enseignes, comme un bon d'achat.

Attention, les chèques cadeaux ne sont valables que pendant une certaine période, qui doit vous être indiquée.

Pour utiliser vos chèques cadeaux, il suffit en général de se rendre sur le site de l'émetteur des chèques ou des enseignes partenaires, et de regarder ce qui vous plaît. Là, vous pourrez payer en ligne, ou en magasin.

Parfois, vous devrez ajouter une participation de votre poche en plus. Les modes de paiement peuvent varier légèrement selon l'émetteur des chèques, n'hésitez donc pas à vous renseigner en cas de doute auprès de votre Comité d’Entreprise (CE) ou du Comité Social et Économique (CSE).