publié le 26/07/2016 à 16:16

Une étude publiée lundi 25 juillet dans la revue scientifique Nature Microbiology révèle que "des dizaines de milliers" de femmes pourraient donner naissance à des enfants souffrant de microcéphalie. La raison tient à l'épidémie du virus Zika, qui sévit notamment en Amérique Latine et aux Caraïbes. D'autres anomalies peuvent aussi survenir chez les nourrissons dont la mère aurait été contaminée par le virus. Divers troubles neurologiques, des retards de croissance ou la mort du fœtus font partie des risques.



Jusqu'à 1,65 million de personnes de femmes enceintes pourraient être infectées, d'après les auteurs de l'étude. Ce chiffre est considéré comme crédible par les scientifiques mais constitue "un plafond", dans "le pire des scénarios". L'étude donne aussi un autre chiffre frappant : 90 millions de personnes pourraient contracter le virus dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Les auteurs de l'étude rappellent cependant que dans 80% des cas, l'infection reste bénigne et passe même inaperçue. Il n'existe ni vaccin, ni traitement spécifique pour cette maladie principalement transmise par les moustiques Aedes aegypti. D'autres experts ont jugé crédibles ces résultats. D'après une précédente étude, jusqu'à 29% des bébés dont la mère a été infectée durant sa grossesse développent des problèmes.