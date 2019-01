Y a-t-il un âge limite pour utiliser une appli de rencontre ?

publié le 11/01/2019 à 07:00

9 millions de célibataires ont plus de 50 ans. Et les seniors eux-aussi cherchent l’amour (ou l’histoire d’un soir...) ! Les applis de rencontre l'ont bien compris et celles ciblant leur génération se multiplient... Trouvent-ils leur bonheur via les écrans ? Séduisent-ils comme les jeunes ? Y-a-t-il un âge limite pour flirter sur le Net ? Est-ce tabou ?

Invités

- Paula Haddad, journaliste et auteure de J'ai liké ton profil…et j'aurais pas dû (Editions Archi-Poche)

- Yves Bozzi, Fondateur de l'Agence "Digital Baby Boomer". Fin 2017, l'Agence a publié une étude sur l'utilisation d'Internet par les séniors, avec un focus sur les applis de rencontre

J'ai liké ton profil...et j'aurais pas dû

