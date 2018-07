Week-end de chassé-croisé : Bison Futé voit noir samedi

publié le 28/07/2017 à 09:59

Samedi sera la pire journée de l'année pour se déplacer sur les routes. Bison Futé prévoit une journée noire ce samedi 29 juillet pour l'ensemble de la France dans le sens des départs. C'est la seule fois de l'année que l'ensemble du réseau routier national est concerné par une telle alerte. "Samedi 29 juillet sera l'une des journées les plus difficiles de l'été 2017", a annoncé l'organisme de prévision de la circulation.



Partir dans la nuit de vendredi à samedi n'est pas non plus une bonne idée car les premiers bouchons sont attendus dès 4 heures samedi matin. Bison futé recommande d'éviter de circuler entre 4 heures et 20 heures et conseille aux vacanciers de reporter leur départ à dimanche. La plupart des grands axes devraient connaître des embouteillages importants et des millions d’automobilistes vont passer des heures dans leur véhicule.

Les bouchons débuteront sur l'A10 entre Orléans et Bordeaux, sur l'A6 au Nord de Lyon et sur l'A7 entre Lyon et Orange. Rapidement, les embouteillages s'installeront dans tous les secteurs sensibles du réseau routier. Vers l'ouest, les plus grosses difficultés sont attendues sur l'A11, d'Angers à Nantes entre 7 heures et 18 heures ainsi que sur la N165 à Vannes et Lanester, de 11 heures à 18 heures.

Dimanche sera toujours chargé

Une alerte causée par le traditionnel chassé-croisé redouté des automobilistes. C'est le moment où les vacanciers d’août prennent la place des vacanciers de juillet. Orange, rouge et même noir : Bison Futé prévoit un week-end infernal pour les automobilistes sur l'ensemble de la France. Le chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens sur les routes de l'Hexagone pourrait même atteindre des records d'embouteillages.



Dimanche 30 juillet, dernier jour du week-end, sera toujours chargé : des difficultés sont attendues dans le sens des retours autour de l'arc méditerranéen. Mieux vaudra éviter les grands axes entre 9 heures et 15 heures.

