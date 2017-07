Grandes vacances : attention à la circulation à l'étranger

publié le 08/07/2017 à 11:40

Attention, tout n'est pas permis hors de France et la réglementation autoroutière est souvent bien différente, notamment en ce qui concerne la vitesse. En Espagne, elle est limitée à 120 km/h sur l'autoroute. Par ailleurs, il faut avoir deux triangles de signalisation dans la voiture au risque de se voir infliger une amende.



En Allemagne, beaucoup pensent qu'on peut faire tout et n'importe quoi sur les autoroutes. Rouler à plus de 200 km/h ? C'est certes possible, mais seulement sur certaines portions. Attention, sur le reste des autoroutes, la vitesse est très surveillée.

Si vous partez en vacances en voiture en passant par la Suisse, sachez que toutes les applications avec avertisseurs de radars sont interdites. Coyote ou Wekango sont absolument proscrits.Une infraction à cette règle est sanctionnée par une amende de 200 francs suisses. L'équivalent de 180 euros.

Des règles insolites

Pas si loin de chez nous, les Codes de la route peuvent comporter des règles pour le moins surprenantes. Celui du Portugal interdit par exemple de transporter un vélo à l'arrière et dans quelques pays encore, comme la Suède, la Finlande ou le Danemark, il est absolument obligatoire d'allumer les feux de croisement même de jour.



En Italie, il convient d'attacher les chiens avec une ceinture de sécurité. Et aux Pays-Bas et au Luxembourg, il est interdit de passer la nuit à bord d'un véhicule sur la voie publique sauf si c'est un mobil-home.



Enfin, au Royaume-Uni il est autorisé d'uriner sur le bord de la route, à condition de se placer au niveau de la roue arrière et en gardant la main droite au contact de la carrosserie. C'est précis.