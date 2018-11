Google Maps revendique plus de 250 millions d'utilisateurs à travers la planète

publié le 09/11/2018 à 12:43

L'information a déjà été dévoilée, mais cette fois c'est une phase de test qui a commencé pour Google. Le géant du web pourrait bientôt proposer aux utilisateurs de Google Maps de signaler les radars et les accidents de la route.



Cette fonctionnalité avait été repérée cet été par le site américain AndroidPolice dans la version 9.79.2 de l'application. Elle est désormais en test par certains utilisateurs, qui l'ont repéré sur leur téléphone sous le nom add a report. Ils ont le choix entre crash ou speed trap.

Si Google la déploie prochainement, les automobilistes qui utilisent Maps comme un GPS pourront adapter leur itinéraire selon la présence de radars ou d'accident. Signaler radars et accidents est une fonctionnalité présente dans l'application Waze, rachetée par Google en 2013. Cependant, en France, un tel usage doit être adapté à la législation.

S'adapter à la législation française

Les applications de navigation n'ont pas le droit de signaler les emplacements des radars. Les applications signalent donc des "zones de danger" et non plus les emplacements des radars. Maps pourrait utiliser cette stratégie en France. La date de déploiement de cette fonctionnalité n'est pas encore connue.