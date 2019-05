publié le 13/05/2019 à 09:24

Faut-il taxer le kérosène des avions ? C'est en tout cas ce que préconise une étude commandée par la Commission européenne et que s'est procurée Le Monde. Une taxe de 33 centimes d'euros par litre de carburant permettrait de réduire de 10% les émissions de dioxyde de carbone, explique le journal dans un article publié ce lundi 13 mai.



La hausse du prix du kérosène serait en effet répercutée sur le prix des billets d'avion, ce qui entraînerait, disent les experts, une baisse de la demande et des vols. Rien qu'en France, cette taxe permettrait de réduire de 9% les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. C'est comme si on retirait 850.000 voitures des routes françaises.

Une telle taxe rapporterait par ailleurs un joli pactole à l'État : un peu plus de 3,5 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires.

Pour l'instant, précise Le Monde, si certains pays, la Belgique et les Pays-Bas, se sont dits favorables à une telle taxe au niveau européen, seule la Suède a franchi le pas. Depuis le 1er avril 2018, elle applique une taxe climat : 6 à 39 euros sur les billets en fonction de la destination. En un an, le nombre de passagers a diminué de plus de 5% sur les vols intérieurs.