Votre logement est-il mal isolé ?

publié le 27/04/2018 à 11:01

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui veut créer "un choc de confiance" des Français, a présenté hier à Angers son plan visant à favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, grâce notamment à une simplification des dispositifs d'aide.



"Il faut créer un choc de confiance" des Français, a déclaré Nicolas Hulot à l'occasion d'une visite d'un lycée rénové à Angers. "N'ayez pas peur des travaux", a-t-il lancé.



Pour les "associer à tous les niveaux", il faut cependant "clarifier, fluidifier et simplifier tous les dispositifs", car souvent, "soit les Français ignorent" ces possibilités, soit en "sont dissuadés" par leur complexité, a-t-il détaillé.



Il s'agit d'un enjeu majeur pour la transition énergétique, puisque les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 45% de la consommation du pays en énergie. Le secteur est à l'origine d'environ 25% des émissions de gaz à effet de serre.



Le plan, dont une première version avait été présentée en novembre, prévoit un "effort drastique de simplification" d'aides "nombreuses, complexes, mal articulées et souvent méconnues", insiste le ministère.



L'objectif est de rénover 500.000 logements par an, une ambition déjà affichée, sans succès, durant le quinquennat précédent, en mobilisant 14 milliards d'euros sur cinq ans, planifiés dans le cadre du Grand plan d'investissement annoncé en septembre par le Premier ministre Edouard Philippe.



Dans le détail, le gouvernement affiche l'objectif de 100.000 logements HLM annuels rénovés par les bailleurs sociaux et vise 250.000 logements particuliers rénovés par an, grâce à des mécanismes existants tels le crédit d'impôt, l'Eco-prêt à taux zéro (ECO-PTZ) et les certificats d'économie d'énergie.

Le Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) va être transformé en prime en 2019, afin de permettre aux ménages de toucher l'aide financière plus rapidement. Son mode de calcul va être revu pour prendre en compte l'efficacité énergétique des travaux.



