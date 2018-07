publié le 30/07/2018 à 19:02

"Un fou est un fou tant qu'il n'a pas réussi". Voilà comment René Le Bail explique le succès soudain et inattendu du vin qu'il a lancé : le vin bleu. Contacté par RTL.fr, il nous raconte comment lui est venue l'idée de fabriquer ce vin "aux couleurs de la mer".



C'est lors d'un salon que René Le Bail tombe sur ce fameux vin bleu. Intrigué, il le goûte et... "Il n'était vraiment pas bon ! Mais quand on a vu la couleur de ce vin, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire", explique le Sétois. Après avoir monté leur petite entreprise, Méditerra Vin, René Le Bail et son associée se sont lancés dans la fabrication de ce vin bleu.

Mais c'était sans compter sur la réticence des vignerons. "Comme les Français n'ont pas le droit d'appeler un vin autrement que rosé, rouge ou blanc, et que les vignobles français appartiennent majoritairement à des étrangers, cette idée n'a pas intéressé grand monde", raconte René Le Bail. Il a donc dû se tourner vers l'Espagne, où le breuvage est désormais élaboré.

Des pigments naturels

Entièrement naturelle, la couleur bleue de ce vin 100% chardonnay est créée grâce à une seconde macération dans de la peau de raisin rouge qui contient de l'anthocyane, un pigment naturel. "Dès qu'il entre en bouche, on a des arômes de cerise", explique René Le Bail qui précise que "ce vin est sans sucre ajouté, malgré ce qu'on peut croire". Même s'il s'agit d'un vin de table, sa couleur, son goût sucré et sa texture peu agressive en font principalement une boisson apéritive ou de cocktail.

Demandé dans le monde entier

Victime de son originalité, le vin bleu attire tous les curieux. "Même si l'on est entrés trop tard sur le marché - on a commencé à le commercialiser début juillet -, on est déjà au-delà de notre prévisionnel", se réjouit le fabricant. Les commerces se jettent littéralement sur ce nouveau vin, vendu à partir de 12 euros la bouteille. "Certains m'en commandent des caisses alors qu'ils ne l'ont jamais goûté".



Et si René Le Bail visait au départ le marché local de Sète et ses alentours (la Grande Motte, le Cap d'Agde, etc), il reçoit aujourd'hui des commandes venant non seulement de la France (Toulouse, la Gironde et la Savoie veulent l'exclusivité de ce vin), mais aussi du monde entier. "J'ai des demandes de la Chine, l'Indonésie, la Corse, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, etc. On a deux personnes à temps plein pour prendre les commandes."

Un tel succès était inespéré pour le fondateur de Méditerra Vin, qui ne perd pas la réalité des choses malgré tout. "Beaucoup de cavistes ne nous ont pas cru au départ ; maintenant, ils appellent tous pour l'avoir. Mon objectif est de rester en tête, mais je sais très bien que dans un an ou deux, tout le monde va venir sur le marché."



Avec un premier objectif de 35.000 bouteilles, Méditerra Vin se prépare à devoir en fabriquer davantage : "Vu comment ça part maintenant, je pense qu'on devra en faire plus". Prochain objectif de Méditerra Vin : convaincre un vignoble local pour que le vin bleu devienne officiellement français.