Vinci ne compte pas supprimer la gratuité des autoroutes aux pompiers

"VINCI Autoroutes tient à préciser que les règles de gratuité applicables aux pompiers sur autoroute n'ont pas changé, et ne changeront pas au 1er octobre 2017." Dans un communiqué limpide, la société Vinci Autoroutes, qui possède de nombreux tronçons autoroutiers de France, a démenti une information selon laquelle elle comptait annuler la gratuité dont bénéficient les pompiers aux péages. L'information émanait de la présidente sur conseil d'administration du SDIS-83, Françoise Dumont, par ailleurs vice-présidente (LR) du conseil départemental du Var.



"On a appris par courrier et sans explication aucune que Vinci supprimait la gratuité accordée à l'année aux camions feux de forêt, a déclaré Françoise Dumont lors d'une réunion publique sur les incendies à Bormes-les-Mimosas, selon le quotidien Var-Matin. Qu'une entreprise du CAC 40 qui distribue chaque année des dividendes à ses actionnaires facture des badges à ceux qui sauvent des habitations et des vies est inadmissible".

"La seule évolution intervenant au 1er octobre concerne le support, qui est modernisé", détaille Vinci Autoroutes, précisant que "les anciennes cartes magnétiques utilisées par les administrations sont remplacées par des badges télépéage, et ceci au niveau national".

