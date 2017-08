publié le 04/08/2017 à 18:52

Alors que les autoroutes devraient connaître une forte affluence ce week-end à cause des départs et retours de vacances, la fondation Vinci Autoroutes a lancé un jeu pour faire participer les automobilistes à la prévention routière.



En allant sur le site du groupe, il est donc possible de proposer des "punchlines" en rapport avec la prévention, qui seront potentiellement choisies pour figurer sur les panneaux d'autoroute. Trois thèmes sont proposés : la prévention de la somnolence, les distracteurs (ce qui perturbe l'attention, comme le téléphone par exemple, ndlr), et la sécurité des hommes en jaune.

Sur le site, il est indiqué que "les meilleurs messages (courts, frappants, décalés, efficaces…) relatifs à la prévention seront affichés - et donc vus par des millions d’automobilistes - durant tout l’été, sur les grands panneaux lumineux du réseau VINCI Autoroutes. Les premiers messages ont été diffusés à l’occasion des départs des 13 et 14 juillet."



Bernadette Moreau, déléguée générale de La Fondation VINCI Autoroutes, a expliqué le but de l’initiative à Konbini : "Au moment des forts trafics, à l’occasion des vacances d’été, nous souhaitons innover pour que tous les usagers de l’autoroute s’approprient les règles de conduite et les règles de sécurité". Pour participer, il suffit de se rendre sur le site de la fondation.