publié le 12/08/2019 à 16:02

L'association Caresse de tigre a été créée par deux anciens artistes de cirque en 2004. Ils sauvent les fauves nés en captivité qui sont voués à être vendus dans des cirques, abandonnés, maltraités, ou en retraites après avoir été des bêtes de scènes.

Leurs efforts sont récompensés : deux bébés lionceaux sont nés le 28 juillet dernier, dans leur refuge à la Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime). Leurs parents devaient être vendus dans des cirques, mais grâce à de l'argent récoltés, les propriétaires de l'association ont pu les recueillir.

Les lionceaux blancs sont prénommés Simba et Nala, car ils sont nés en pleine rediffusion du Roi Lion. Ils sont pour l'instant enfermés dans la maison et pourront sortir d'ici deux mois. Mais si l'association est ouverte au public 12 demi-journées par an, les visiteurs ne pourront pas observer les deux petits. Simba doit rejoindre un refuge en France et Nala un parc en Angleterre.

Au total, Caresse de tigre recueille quatre lions et six tigres dans un territoire de plus de 3.000 hectares de forêt. Il est d'ailleurs possible de parrainer un animal et de lui rendre visite régulièrement.