VIDÉO - Sandrine Sarroche : Anne Hidalgo, la championne de la semaine

Pour Sandrine Sarroche, Anne Hidalgo est la championne de la semaine. La chroniqueuse commence à faire appel à notre mémoire, et à la promesse qu'Anne Hidalgo avait faite en mars dernier : "Il n'y a pas de hausse d'impôt, et il n'y en aura pas. Et je tiens toujours mes promesses."

Des propos qui sont revenus à Sandrine Sarroche quand Anne Hidalgo a annoncé le 7 novembre dernier l'augmentation de la taxe foncière de 52% pour les propriétaires parisiens. La chroniqueuse remonte le fil des pensées de la maire de Paris, quand elle a décidé du montant : "Elle s'est dit : '1.5, ça va me rappeler mon score à la présidentielle, et ça va me faire de la peine... Quand je pense que les sondages me créditaient de 52%. Allez, va pour 52 % !'"

Sur l'air du Duo de l'âne de l'opérette Véronique d'André Messager, Sandrine Sarroche encourage avec ironie la maire de Paris à garder le cap. Avant d'ajouter : "C'est vrai qu'en matière de gestion et de comptabilité, Anne Hidalgo a le bonnet d'âne. Allez au travail bande de taxés… Ah non, c'est férié !".

