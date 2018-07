publié le 31/08/2017 à 07:30

Les grandes vacances touchent à leur fin pour les jeunes Français. Dès la rentrée, qui aura lieu lundi 4 septembre 2017, plusieurs changements seront mis en place dans les écoles primaires et les collèges français.



Parmi les modifications prévues par le ministère de l'Éducation nationale, le retour à la semaine de 4 jours concerne environ un tiers des écoles publiques. Les cours finiront entre 16h et 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Cette mesure concerne principalement les communes rurales, mais aussi dans les établissements de l’académie de Lille, Montpellier, Nice et Versailles.

Beaucoup de changements concerneront les élèves qui entrent en CP. Dans les quartiers dits "défavorisés", les écoliers ne seront plus que 12 par classe. 2.500 enseignants supplémentaires doivent donc être recrutés pour assurer le dédoublement des classes qui font partie du réseau d'éducation prioritaire renforcée (REP+). Autre changement au cours préparatoire : pour l'apprentissage de la lecture, la méthode syllabique sera privilégiée par rapport à la méthode globale.



Des évaluations en CP et en 6e

Les élèves de CP seront également évalués, dès septembre, sur leurs compétences en français et en mathématiques (des évaluations seront également proposés aux élèves de sixième). Ces tests "diagnostiques" doivent permettre aux enseignants de d'identifier les élèves qui auraient besoin d'une aide personnalisée, mais aussi de fournir un retour sur les différentes mesures mises en place par le gouvernement. Avant leur passage en sixième, les élèves de primaire pourront bénéficier d’un soutien scolaire gratuit. Ces cours auront lieu durant les vacances d'été ou de printemps.



Des changements sont également prévus au collège. Désormais, une plage d"'études dirigées" sera aménagée entre 16h et 18h, ou sur le temps du midi en fonction du choix de chaque établissement. Ce nouveau temps scolaire doit permettre aux jeunes de faire leurs devoirs avant de rentrer chez eux. Elle devrait être généralisée aux écoles primaires à la rentrée 2018.



Retour des classes bilangues et de l'option latin en 5e

En 2015, Najat Vallaud-Belkacem avait annoncé la suppression des classes bilangues. Elles seront finalement réintégrées, de même que les options latin et grec, à la rentrée 2017. Le gouvernement souhaite également rouvrir les classes bilangues dès la sixième.



Les collèges et lycées volontaires pourront également accueillir leurs nouveaux élèves en musique. "La rentrée scolaire doit être un moment de joie. On est heureux de se retrouver, et d'utiliser ses cahiers neufs, et la musique manifeste parfaitement cet état d'esprit", a justifié Jean-Michel Blanquer. Le ministre a également promis qu'une place importante serait faite à la musique et la lecture dans les établissements scolaires du premier et du second degré.