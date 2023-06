"On avait l'impression d'être des animaux en cage", confie Julie, bloquée plus de 2h dans le métro

Soirée cauchemardesque pour des usagers du métro parisien. Cinq rames bondées de la ligne 4 ont été bloquées ce mercredi 14 juin en pleine heure de pointe, pour une raison encore inconnue. Les passagers ont dû attendre pendant plus de deux heures, entassés sous 30 degrés, parfois plus. Le visage des voyageurs, assis sur le sol, dégoulinant de sueur, les vêtements trempés... C'est ce que nous a raconté Julie, qui parle aussi d'une jeune fille en face d'elle, pleurant en silence.

Elle raconte aussi les crises de panique qui se succèdent, et une autre femme, un peu plus loin, appuyant frénétiquement sur le bouton d'urgence au milieu de la rame. "On avait l'impression d'être des animaux en cage en fait. C'était vraiment angoissant. Et on n'a surtout pas compris pourquoi le métro a démarré finalement de Montparnasse. Je voyais surtout la dame au téléphone crier. Les gens suffoquaient, c'était horrible", dit-elle. Deux heures et 15 minutes plus tard, des pompiers et des agents RATP sont arrivés. S'en est alors suivi une sortie chaotique sur les rails, coincés entre le mur et le métro.

"On a marché vraiment dans des endroits où personne ne marche. On était sale, on avait de l'enduit partout, sur les habits, sur les mains, on était à la file indienne, tous bloqués parce que, bien sûr, tout le monde veut avancer en même temps. Et il fallait faire attention parce que c'était dans le noir", explique Julie, qui compte porter réclamation avec d'autres compagnons de fortune contre la RATP. La société, elle, parle d'incident exceptionnel. Son PDG, Jean Castex, ouvre une enquête interne pour en déterminer les raisons.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info